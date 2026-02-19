  • Спортс
Найджел Хэйс-Дэвис о дебюте за «Панатинаикос»: «У ростера есть потенциал и талант. Осталось реализовать их на площадке»

Найджел Хэйс-Дэвис провел первый матч за «Панатинаикос».

Форвард Найджел Хэйс-Дэвис вернулся в Европу из НБА и провел дебютную игру за «Панатинаикос».

Греческий клуб крупно обыграл ПАОК в четвертьфинальной кубковой встрече (101:71). На счету форварда 16 очков, 1 подбор и 2 перехвата.

«Мне нужно лучше действовать на подборе. Первая игра за долгое время. Хорошо выйти на площадку. Но нужно найти свой ритм.

Мне удалось поспать 6 часов за последние 3 дня. Устал. После отдыха поймаю темп и буду действовать лучше.

У ростера есть потенциал и талант. На бумаге. Осталось реализовать их на площадке. Стараюсь побыстрее все разузнать, использовать свой опыт и лидерские качества, чтобы помочь, понимать систему, узнать игроков. Пока мы выкладываемся, у нас будут хорошие шансы в каждом матче», – заключил баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
