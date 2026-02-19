Никола Йокич: «Я очень серьезно воспринимаю и люблю баскетбол, просто по-другому отношусь к победам и успеху»

Никола Йокич прокомментировал распространенное недопонимание в его адрес.

Необычный для зрительской аудитории менталитет центрового «Денвера » Николы Йокича часто принимают за прохладное, деловое отношение к баскетболу.

«Я очень серьезно воспринимаю и люблю баскетбол. Если ты не хочешь побеждать, тебе вообще не место в этом виде спорта.

Дело в моем характере. Я немного по-другому отношусь к успеху и победам. Но я люблю играть», – объяснил серб в интервью ESPN.