  • Никола Йокич: «Я очень серьезно воспринимаю и люблю баскетбол, просто по-другому отношусь к победам и успеху»
Никола Йокич: «Я очень серьезно воспринимаю и люблю баскетбол, просто по-другому отношусь к победам и успеху»

Никола Йокич прокомментировал распространенное недопонимание в его адрес.

Необычный для зрительской аудитории менталитет центрового «Денвера» Николы Йокича часто принимают за прохладное, деловое отношение к баскетболу.

«Я очень серьезно воспринимаю и люблю баскетбол. Если ты не хочешь побеждать, тебе вообще не место в этом виде спорта.

Дело в моем характере. Я немного по-другому отношусь к успеху и победам. Но я люблю играть», – объяснил серб в интервью ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cоцсети NBA on ESPN
Да это очевидно. Вообще не понимаю тех людей, которые считают, что Никола не любит баскетбол. Если дядя Коля его не любит, то как он отдает эти передачи, на которые глаз радуется смотреть?
Солидарен 💯 % !!!
Все просто, чем лучше сыграешь матч и выиграешь, тем быстрее вернешься в любимую конюшню)
Николай очень соревновательный, это имидж такой просто. Победить хочет, но долго праздновать победу - нет.
Да конечно любит. Он просто как Данкан всегда выглядит немного отрешенным спокойным.
