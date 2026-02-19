Яннис Адетокумбо: «Если бы все зависело от меня, я бы, возможно, уже ушел из «Бакс»
Яннис Адетокумбо прокомментировал свое положение в «Милуоки».
Яннис Адетокумбо более открыто рассказал о своих планах в интервью греческой платформе Cosmote TV.
«Не знаю, уйду ли я из «Бакс». Это зависит не от меня. Если бы это решал я, возможно, я бы уже ушел. Через полтора года, когда я буду свободным агентом в 32, все будет зависеть от меня», – заключил баскетболист.
Ранее форвард заявлял, что не намерен требовать обмена и «предан «Милуоки» на сегодняшний день».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Он по-человечески дает Милуоки возможность получить за себя максимум компенсации. Если они ей не воспользуются, он уйдет бесплатно в 2027 и они сами будут виноваты.
В чем здесь двуличие со стороны Янниса?
минусовальщики, фактами есть чем возразить?!