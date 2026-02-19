27

Яннис Адетокумбо: «Если бы все зависело от меня, я бы, возможно, уже ушел из «Бакс»

Яннис Адетокумбо прокомментировал свое положение в «Милуоки».

Яннис Адетокумбо более открыто рассказал о своих планах в интервью греческой платформе Cosmote TV.

«Не знаю, уйду ли я из «Бакс». Это зависит не от меня. Если бы это решал я, возможно, я бы уже ушел. Через полтора года, когда я буду свободным агентом в 32, все будет зависеть от меня», – заключил баскетболист.

Ранее форвард заявлял, что не намерен требовать обмена и «предан «Милуоки» на сегодняшний день».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
начинает утомлять если честно.. то лоялен до гроба, то отпустите
Ответ crispinplaya
начинает утомлять если честно.. то лоялен до гроба, то отпустите
Он сказал, что не будет ставить клуб раком как Харден и требовать обмен в интересующую его команду, оставляя Бакс без активов.

Он по-человечески дает Милуоки возможность получить за себя максимум компенсации. Если они ей не воспользуются, он уйдет бесплатно в 2027 и они сами будут виноваты.

В чем здесь двуличие со стороны Янниса?
Ответ C4clutch
Он сказал, что не будет ставить клуб раком как Харден и требовать обмен в интересующую его команду, оставляя Бакс без активов. Он по-человечески дает Милуоки возможность получить за себя максимум компенсации. Если они ей не воспользуются, он уйдет бесплатно в 2027 и они сами будут виноваты. В чем здесь двуличие со стороны Янниса?
В том, что он раньше он говорил "хочу всю карьеру играть за Бакс", очевидно же
Интересный фрик)
Биполярный вечный лгунишем и нытик ) раз в неделю дает интервью которое опровергает то что говорил до
Ответ Maxim Shershnev
Биполярный вечный лгунишем и нытик ) раз в неделю дает интервью которое опровергает то что говорил до
странно, что этот камент заминусовали
минусовальщики, фактами есть чем возразить?!
Ответ badaboom
странно, что этот камент заминусовали минусовальщики, фактами есть чем возразить?!
персональные фаны недовольны..
Яннис, а как же сцена из Волка с Уолл-стрит "никто не выгонит меня из команды, я остаюсь здесь"? Как же "мой отец здесь похоронен, здесь я провел лучшие годы"? И финальное - как же "Вы никогда от меня не услышите, что я хочу покинуть команду"?
Новый сезон Кармелиты
Что он несёт? Как не от тебя зависит? Просто запроси обмен. Ни рыба, ни мясо, сам не знает, что хочет
Ответ Эрмек Акбаев
Что он несёт? Как не от тебя зависит? Просто запроси обмен. Ни рыба, ни мясо, сам не знает, что хочет
Всё норм. Открытый сигнал, что уйдет, если не обменяют. Летом у команд гораздо больше возможностей, чем было зимой. Так что обмен будет летом
Ответ Эрмек Акбаев
Что он несёт? Как не от тебя зависит? Просто запроси обмен. Ни рыба, ни мясо, сам не знает, что хочет
Запросить можно чё угодно. Но нету такой команды щас, которая может отдать Бакс столько активов за него. Я думаю фронт офис давно сообщил ему об этом.
Мне все больше кажется, что перед дедлайном уже все порешали. Просто технически пики недоступны были, поэтому отложили сделку до лета.
Я же говорю эталонный лицемер. Меня минусовали пол года назад за это
ему будто ламантины пишут реплики, как в южном парке. или ИИ, просто генератор случайных фраз
... БратьЯ не отпускают.
