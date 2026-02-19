Видео
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет

Ламело Болл избежал травмы в дорожном инциденте.

Разыгрывающий Ламело Болл попал в аварию в Шарлотт в среду. Болл был за рулем Hummer и столкнулся с седаном на перекрестке.

Инцидент, судя по информации на данный момент, обошелся без пострадавших.

Болл идет по лучшему за последние годы графику, отыграв уже 45 матчей в нынешнем чемпионате. «Хорнетс» впервые с сезона-2015/16 претендуют на участие в плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети WSOC-TV
заслон в движении)
чё за Хаммер пластмассовый, вроде столкновение не вот сильное - а колеса лишился... напокупал игрушечных машинок, блин)
Ответ Air Hornet
чё за Хаммер пластмассовый, вроде столкновение не вот сильное - а колеса лишился... напокупал игрушечных машинок, блин)
Это вы еще не видели что стало с седаном, сказал Болл.
Ответ Air Hornet
чё за Хаммер пластмассовый, вроде столкновение не вот сильное - а колеса лишился... напокупал игрушечных машинок, блин)
Электрический
... Заснул как Пол Пирс. 😂
В заголовок надо было добавить "чудом избежал травмы"....
Был уже такой фильм "Чудо на льду", надо выпустить сиквел от нетфликс "Чудо на колесах" starring NBA Players...там будет и драма с реально разбившимися игроками и жертвами и вот такие фэйлы ретроспективно под конец сюжета. Раньше покупал на вхс кассетах NBA Dunks Vol., а вот теперь ваши "звёзды"-тикток-инфлюэнсеры творят дичь похлеще "Дом-2" на максималках.

Это семейство вообще давно с Кардашьянами конкурирует за аудиторию "для бедных". Один очки ворует, второй вообще ходячий мем-лор, даже Лонзо это Симмонс "на минималках" (почему то все его жалеют") и хайпующий папаша, пережравший кфс с ампутированной ногой. Мама там вообще в режиме бабы из "Во все тяжкие". Готовый сценарий.

Короче я понял, Ламело просто хотел у нас затмить по исковым запросам Ганвеста сегодня. Ну маркетологи, ну молодцы, что сказать.
