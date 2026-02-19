Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет

Ламело Болл избежал травмы в дорожном инциденте.

Разыгрывающий Ламело Болл попал в аварию в Шарлотт в среду. Болл был за рулем Hummer и столкнулся с седаном на перекрестке.

Инцидент, судя по информации на данный момент, обошелся без пострадавших.

Болл идет по лучшему за последние годы графику, отыграв уже 45 матчей в нынешнем чемпионате. «Хорнетс» впервые с сезона-2015/16 претендуют на участие в плей-офф.