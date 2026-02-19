Единая лига ВТБ. «Зенит» разобрался с «Уралмашем»
Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Зенит» уверенно разобрался с «Уралмашем» на выезде.
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 25-2, УНИКС – 24-3, Зенит – 19-9, Локомотив-Кубань – 19-10, Бетсити Парма – 16-12, Уралмаш – 12-16, МБА-МАИ – 12-16, Енисей – 11-16, Пари Нижний Новгород – 8-20, Автодор – 5-23, Самара – 2-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зенит с заслуженной победой!Первая четверть супер!Группа поддержки у Уралмаша-красота!
Какой то откровенный позор Уралмаша 🥴
Бывает. Дней 10 назад был такой же откровенный позор Зенита в домашнем матче с этим же Уралмашем
Только в рамках совсем другого турнира, если что.
