5

Единая лига ВТБ. «Зенит» разобрался с «Уралмашем»

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Зенит» уверенно разобрался с «Уралмашем» на выезде.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командЦСКА – 25-2, УНИКС – 24-3, Зенит – 19-9, Локомотив-Кубань – 19-10, Бетсити Парма – 16-12, Уралмаш – 12-16, МБА-МАИ – 12-16, Енисей – 11-16, Пари Нижний Новгород – 8-20, Автодор – 5-23, Самара – 2-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoЗенит
logoУралмаш
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зенит с заслуженной победой!Первая четверть супер!Группа поддержки у Уралмаша-красота!
Какой то откровенный позор Уралмаша 🥴
Ответ Славон_76
Какой то откровенный позор Уралмаша 🥴
Бывает. Дней 10 назад был такой же откровенный позор Зенита в домашнем матче с этим же Уралмашем
Ответ Павел Мраморнов
Бывает. Дней 10 назад был такой же откровенный позор Зенита в домашнем матче с этим же Уралмашем
Только в рамках совсем другого турнира, если что.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
19 февраля, 04:50
Деян Радонич о поражении от «Уралмаша»: «С самого начала было ясно, что у нас нет должной концентрации»
12 февраля, 21:19
Winline Basket Cup. «Уралмаш» взял верх над «Зенитом»
12 февраля, 18:48
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
14 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
30 минут назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
41 минуту назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
14 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
сегодня, 14:27
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем