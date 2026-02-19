Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона

Медиа поделились прогнозами по поводу последнего сезона Леброна Джеймса.

Радиоведущий из Кливленда Энтони Лима опросил нескольких менеджеров из области медиа по поводу потенциальной стоимости освещения финального сезона Леброна Джеймса. По прогнозам, Джеймс сможет претендовать на 40-75 миллионов по итогам аукциона среди стриминговых платформ.

Обозреватель считает, что доходы от подобного проекта и разовые рекламные контракты, которые принесет заключительный сезон, позволят форварду не ориентироваться на сумму игрового соглашения.

Ранее инсайдер Брайан Уиндхорст пояснил, что для возвращения в «Кливленд» Джеймсу придется принять минимальный контракт или, в лучшем случае, оффер на 6-7 миллионов долларов.