  • Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
21

Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона

Медиа поделились прогнозами по поводу последнего сезона Леброна Джеймса.

Радиоведущий из Кливленда Энтони Лима опросил нескольких менеджеров из области медиа по поводу потенциальной стоимости освещения финального сезона Леброна Джеймса. По прогнозам, Джеймс сможет претендовать на 40-75 миллионов по итогам аукциона среди стриминговых платформ.

Обозреватель считает, что доходы от подобного проекта и разовые рекламные контракты, которые принесет заключительный сезон, позволят форварду не ориентироваться на сумму игрового соглашения.

Ранее инсайдер Брайан Уиндхорст пояснил, что для возвращения в «Кливленд» Джеймсу придется принять минимальный контракт или, в лучшем случае, оффер на 6-7 миллионов долларов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ведущего Энтони Лимы
21 комментарий
С лейкерс и кэвс мы допустим с вами всё понимаем, а какие еще могут быть варианты?
Ласт денс со Степаном? Рингчейз с кем-нибудь из контендеров? Уникс?
Ответ FutureNoise
Вашингтон
Ответ FutureNoise
И Леброн такой: всегда хотел завершить карьеру в Локомотив-Кубань)
А мог бы просто деревья посадить. Не ищет легких путей дед, не бережет себя
Ответ заблокированному пользователю
Вот что бывает, когда у человека нет толкового дяди! ☝️
Готов взять на себя обязанности раннера этого проекта.
Вижу это так: выход в ПО из зоны плейин, все серии по 7 игр. Финал - летит 0-3, отыгрываются . 7 игра, 3 овертайм, ровный счет на последней минуте фол на Леброне, он теряет сознание, его ложат на линию штрафной, минутное прояснение сознания, правая рука не слушается - открытый перелом, нет сил встать, сидя берет мяч левой, забивает победный мяч, бросает второй бросок , теряет сознание и падает на отскочивший мяч, не дав провести сопернику ответную атаку )))))
Награждение, кубки, статуэтки и десижн от Леброна - ему предложили новый супермакс на три года и он перевозит свои таланты ....))))))
Ответ Givi Shotadze
Сильвер, разлогинься, это не прокатит, нам хватило твоего "чуда с гсв 73-9"
Ответ Givi Shotadze
перевозит свои таланты... на инвалидной коляске
Дед реально решил за каждый волос потерянный за карьеру состричь по ляму зелени? Тут даже клиника риал транс хэир отдыхает от агрессивной маркетинговой кампании.
Больше всего мне нравится, что все вокруг пытаются решить всё за Брона. Надеюсь, он ржёт с бокальчиком в руке, почитывая небылицы о себе, и думает про себя, усмехаясь: "Не дождётесь".
Считаю, ещё пару сезонов Брон вполне способен протянуть, рано ему ещё на отдых.
В любом случае рейтинги будут бешенные
