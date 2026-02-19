  • Спортс
  • Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку

«Голден Стэйт» прояснил готовность состава к встрече с «Бостоном».

Правое колено Стефа Карри продолжает его беспокоить. Разыгрывающий «Уорриорз» не смог принять участие в тренировочном матче, который должен был определить его статус на встречу с «Селтикс». Команда ожидает возвращения главы медицинского штаба Рика Селебрини, чтобы определиться с дальнейшим планом действий.

«Пока не подошел к нужным кондициям. Очень жаль. Обновим информацию после его работы с тренерами завтра. Мы должны быть уверены, как и он сам. Ситуация расплывчатая, но такая уж травма», – поделился главный тренер Стив Керр.

Статус центрового Кристапса Порзингиса на игру – «под вопросом». Однако сам баскетболист подтвердил свою готовность.

«Немного странно. Кто бы мог подумать. Но так все работает», – прокомментировал центровой встречу с бывшей командой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoГолден Стэйт
logoКристапс Порзингис
logoБостон
logoНБА
logoСтефен Карри
травмы
Все верно, лучше перестраховаться, чем завершать регулярку с болячками и мучиться
Прекрасный пример дважды вырванной из контекста фразы после которой вообще не читается никакой смысл. В оригинале там написано полнее: "Weird," Porzingis said of facing the Celtics. "Who would believe this? But this is how it works. Obviously we expected Boston to have some changes with the money stuff, but it’s going to be weird." То есть вообще другой смысл чем выше в переведенном, там что то про финансовые изменения в Бостоне.
Но также очевидно что и в оригинале что то недописали, потому что откуда вообще эта фраза про money stuff какой то и что именно так работает. Как глухой телефон
Ответ reload
Прекрасный пример дважды вырванной из контекста фразы после которой вообще не читается никакой смысл. В оригинале там написано полнее: "Weird," Porzingis said of facing the Celtics. "Who would believe this? But this is how it works. Obviously we expected Boston to have some changes with the money stuff, but it’s going to be weird." То есть вообще другой смысл чем выше в переведенном, там что то про финансовые изменения в Бостоне. Но также очевидно что и в оригинале что то недописали, потому что откуда вообще эта фраза про money stuff какой то и что именно так работает. Как глухой телефон
... "Конечно, мы ожидали изменения в финансовом плане, но есть, как есть."... Тренируется - пока все нравится, простота схемы.
Ответ reload
Прекрасный пример дважды вырванной из контекста фразы после которой вообще не читается никакой смысл. В оригинале там написано полнее: "Weird," Porzingis said of facing the Celtics. "Who would believe this? But this is how it works. Obviously we expected Boston to have some changes with the money stuff, but it’s going to be weird." То есть вообще другой смысл чем выше в переведенном, там что то про финансовые изменения в Бостоне. Но также очевидно что и в оригинале что то недописали, потому что откуда вообще эта фраза про money stuff какой то и что именно так работает. Как глухой телефон
Финансовые проблемы с платежкой летом (money stuff) -> обмен Кристапса Порзингиса и Дрю Холидэя -> встреча с бывшей командой после двух обменов (weird, who would believe this).
Написали вам все напрямую, чтобы вы как раз не гадали по поводу "money stuff".
Рекомендуем