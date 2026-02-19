Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку

«Голден Стэйт» прояснил готовность состава к встрече с «Бостоном».

Правое колено Стефа Карри продолжает его беспокоить. Разыгрывающий «Уорриорз» не смог принять участие в тренировочном матче, который должен был определить его статус на встречу с «Селтикс». Команда ожидает возвращения главы медицинского штаба Рика Селебрини, чтобы определиться с дальнейшим планом действий.

«Пока не подошел к нужным кондициям. Очень жаль. Обновим информацию после его работы с тренерами завтра. Мы должны быть уверены, как и он сам. Ситуация расплывчатая, но такая уж травма», – поделился главный тренер Стив Керр.

Статус центрового Кристапса Порзингиса на игру – «под вопросом». Однако сам баскетболист подтвердил свою готовность.

«Немного странно. Кто бы мог подумать. Но так все работает», – прокомментировал центровой встречу с бывшей командой.