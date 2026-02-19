«Атланта» отчислила Николу Джуришича

Никола Джуришич вышел на рынок свободных агентов.

21-летний сербский форвард Никола Джуришич потерял место в ростере «Хоукс». Клуб отчислил баскетболиста, чтобы подписать стандартный контракт с Калебом Хьюстаном .

Джуришич был выбран 43-м на драфте-2024, но пока так и не дебютировал в НБА . В этом сезоне он набирает 9,7 очка, 3,8 подбора, 2,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем в G-лиге.