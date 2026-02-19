Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень

Эмбиид не выйдет на матч против «Атланты».

«Филадельфия » возобновит «регулярку» встречей с «Атлантой». Команда выйдет на матч без центрового Джоэла Эмбиида .

Баскетболиста беспокоило правое колено. Во время реабилитации Эмбиид почувствовал боль в правой голени.

Центровой набирал 26,6 очка, 7,5 подбора, 3,9 передачи и 1,1 блок-шота за 31,3 минуты в среднем в 31 матче нынешнего чемпионата.