  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
5

Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень

Эмбиид не выйдет на матч против «Атланты».

«Филадельфия» возобновит «регулярку» встречей с «Атлантой». Команда выйдет на матч без центрового Джоэла Эмбиида.

Баскетболиста беспокоило правое колено. Во время реабилитации Эмбиид почувствовал боль в правой голени.

Центровой набирал 26,6 очка, 7,5 подбора, 3,9 передачи и 1,1 блок-шота за 31,3 минуты в среднем в 31 матче нынешнего чемпионата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кайла Ньюбека
травмы
logoНБА
logoФиладельфия
logoДжоэл Эмбиид
logoАтланта
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В марте 32, за последние 3 сезона провёл 90 матчей ..
Ответ Поникший Руй
В марте 32, за последние 3 сезона провёл 90 матчей ..
А контракт ещё на 3 следующих сезона 188 🍋🍋🍋.
Уверенно выйдет в рекордсмены по $ per match к концу карьеры
... А между тем Т.Макси, всего один из 3 игроков кто проводит 36 мин. Насколько его хватит?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид пропустил вторую игру из-за болевых ощущений в колене и будет обследован после перерыва на Матч всех звезд
12 февраля, 04:46
«Через боль и упражнения на площадке». Джоэл Эмбиид может сыграть с «Атлантой»
29 ноября 2025, 19:46
Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
25 ноября 2025, 18:14
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
13 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
29 минут назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
40 минут назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
13 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
сегодня, 14:27
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем