Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
Эмбиид не выйдет на матч против «Атланты».
«Филадельфия» возобновит «регулярку» встречей с «Атлантой». Команда выйдет на матч без центрового Джоэла Эмбиида.
Баскетболиста беспокоило правое колено. Во время реабилитации Эмбиид почувствовал боль в правой голени.
Центровой набирал 26,6 очка, 7,5 подбора, 3,9 передачи и 1,1 блок-шота за 31,3 минуты в среднем в 31 матче нынешнего чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кайла Ньюбека
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Впрочем, ничего нового
В марте 32, за последние 3 сезона провёл 90 матчей ..
В марте 32, за последние 3 сезона провёл 90 матчей ..
А контракт ещё на 3 следующих сезона 188 🍋🍋🍋.
Уверенно выйдет в рекордсмены по $ per match к концу карьеры
... А между тем Т.Макси, всего один из 3 игроков кто проводит 36 мин. Насколько его хватит?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем