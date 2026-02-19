Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
«Мемфис» обновил информацию по лазарету команды.
Разыгрывающий «Гриззлис» Джа Морэнт продолжает восстановление. Защитник получил растяжение левого локтевого сустава 21 января и пропустит еще минимум 2 недели, после чего снова пройдет обследование.
Морэнт провел 20 матчей в этом сезоне, набирая 19,5 очка, 8,1 передачи, 3,3 подбора и 1 перехват в среднем.
«Мемфис» также сообщил, что защитнику Кентавиусу Колдуэлл-Поупу потребовалась операция на мизинце правой руки. Сроки реабилитации пока не сообщаются. На счету баскетболиста 51 матч в нынешнем чемпионате и 8,4 очка, 2,5 подбора и 2,7 передачи за 21,3 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Grizzlies PR
