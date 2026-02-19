Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»

Никита Моргунов поделился впечатлениями от обновленного состава МБА-МАИ.

Чемпион Европы по баскетболу, заслуженный мастер спорта России Никита Моргунов высказался на тему МБА-МАИ и ее выступления в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Опытные игроки как всегда хороши в МБА-МАИ. Но пойдем от обратного. Я мечтал перед этим сезоном, чтобы пришли Павел Савков , Матвей Падиус, Максим Огарков. Хотел, чтобы они ворвались в баскетбольный процесс и команду и по-настоящему делали результат. К сожалению, не все получается. Где-то не время еще, Огаркову здоровья. Хотя Павел Савков уже показал, что готов сделать следующий шаг.

Резюмируя, в МБА-МАИ мне нравится то, что к опытным игрокам таким, как Вячеслав Зайцев, Андрей Зубков , Евгений Воронов , очень неплохо добавляются молодые баскетболисты. Мне это всегда нравилось в вашем клубе», – заявил Никита Моргунов в эфире «МБА-Шоу» в прямом эфире в сервисе Окко.