3

Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку

Гарретт Невельс не смог повторить прошлогодний успех на Матче всех звезд.

В финале конкурса трехочковых Матча всех звезд Единой лиги ВТБ защитник МБА-МАИ Павел Савков победил разыгрывающего «Зенита» Трента Фрэйзера.

Прошлогодний победитель конкурса Гарретт Невельс уступил Савкову в дополнительном полуфинальном раунде, из-за чего защитник «Уралмаша» не смог досрочно закрыть ипотеку.

«Свой прошлогодний выигрыш я разделил: часть потратил на ипотеку, часть – на путешествие в Дубай и немного отложил. Новой ипотеки с тех пор не появилось, осталась все та же, так что я мотивирован», – поделился Невельс перед началом конкурса.

В первой попытке Невельс и Савков набрали по 23 очка, в перестрелке Савков опередил соперника на 5 баллов.

Юбилейный десятый Матч всех звезд Единой лиги ВТБ прошел 15 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и завершился победой команды «Звезды Мира» (91:89).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Вид сверху», Единая Лига ВТБ в VK Видео
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
Трент Фрэйзер
Павел Савков
logoУралмаш
logoЗенит
Гарретт Невельс
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нафига откладывать, если у тебя висит на шее ипотека 🤦‍♂️
Ответ Stanley_77
Нафига откладывать, если у тебя висит на шее ипотека 🤦‍♂️
Может, он в золотые времена под 5% взял. Щас купонами с облигаций гасит. 👍
Савков в Москве живет. Невелс в Екатеринбурге. Конечно у Савкова ипотека дороже, вот и пришлось выигрывать
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
16 февраля, 18:36
Павел Савков: «Единая лига ВТБ уступает чемпионату Испании, но ненамного. Здесь и там есть топовые команды, которые на уровне Евролиги»
15 февраля, 19:30
Трент Фрэйзер – MVP Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2026
15 февраля, 17:41Фото
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
13 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
29 минут назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
40 минут назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
13 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
сегодня, 14:27
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем