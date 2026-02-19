Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

Сергей Балашов в новом выпуске тележурнала «Вид сверху».

Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов выступил в роли корреспондента тележурнала «Вид сверху» во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ, присоединившись к Полине Чернобай.

Балашов брал интервью у игроков, тренеров команд-участниц матча и руководителей лиги, а также отработал в качестве журналиста у боковой линии.

Юбилейный десятый Матч всех звезд Единой лиги ВТБ прошел 15 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и завершился победой «Звезд Мира» (91:89).