«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
Кей Джей Симпсон присоединится к «Наггетс».
«Денвер» использует место, которое освободится после перевода форварда Спенсера Джонса с двустороннего контракта на стандартный, для подписания защитника Кей Джей Симпсона (23 года, 183 см).
Игрок был отчислен из «Шарлотт», где он выступал на таких же условиях, в начале февраля.
Симпсон был выбран 42-м на драфте-2024 НБА и провел неполные 2 сезона в «Хорнетс». В этом чемпионате он набирал 6,1 очка, 2 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата за 15,9 минуты в среднем в 14 матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Ни разу не видел его, знатоки, что скажите? Толковый парень?
Энергичный, самоотдача всегда на уровне. Но это всё пожалуй из плюсов. В защите из-за габаритов больше минусовый, хотя может перехватить/похаслить. В атаке - многовато потерь и необдуманных решений, процент с игры хромает...
Голова на месте, площадку видит хорошо, передачи раздаёт на достойном уровне
