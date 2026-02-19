5

«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном

Кей Джей Симпсон присоединится к «Наггетс».

«Денвер» использует место, которое освободится после перевода форварда Спенсера Джонса с двустороннего контракта на стандартный, для подписания защитника Кей Джей Симпсона (23 года, 183 см).

Игрок был отчислен из «Шарлотт», где он выступал на таких же условиях, в начале февраля.

Симпсон был выбран 42-м на драфте-2024 НБА и провел неполные 2 сезона в «Хорнетс». В этом чемпионате он набирал 6,1 очка, 2 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата за 15,9 минуты в среднем в 14 матчах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
5 комментариев
Ни разу не видел его, знатоки, что скажите? Толковый парень?
Ответ Николай Йокич MVP
Ни разу не видел его, знатоки, что скажите? Толковый парень?
Энергичный, самоотдача всегда на уровне. Но это всё пожалуй из плюсов. В защите из-за габаритов больше минусовый, хотя может перехватить/похаслить. В атаке - многовато потерь и необдуманных решений, процент с игры хромает...
Ответ Air Hornet
Энергичный, самоотдача всегда на уровне. Но это всё пожалуй из плюсов. В защите из-за габаритов больше минусовый, хотя может перехватить/похаслить. В атаке - многовато потерь и необдуманных решений, процент с игры хромает...
Голова на месте, площадку видит хорошо, передачи раздаёт на достойном уровне
