«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном

Кей Джей Симпсон присоединится к «Наггетс».

«Денвер » использует место, которое освободится после перевода форварда Спенсера Джонса с двустороннего контракта на стандартный, для подписания защитника Кей Джей Симпсона (23 года, 183 см).

Игрок был отчислен из «Шарлотт », где он выступал на таких же условиях, в начале февраля.

Симпсон был выбран 42-м на драфте-2024 НБА и провел неполные 2 сезона в «Хорнетс». В этом чемпионате он набирал 6,1 очка, 2 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата за 15,9 минуты в среднем в 14 матчах.