«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
Спенсер Джонс продолжит выступать за «Наггетс».
«Денвер» сохранит форварда Спенсера Джонса. Клуб конвертирует двусторонний контракт баскетболиста в стандартный до конца сезона.
Джонс выходил на площадку в 46 матчах нынешнего сезона, попав в стартовый состав в 34. На его счету 6 очков и 3,1 подбора за 23,6 минуты в среднем при 41,4% точности трехочковых с 2,5 попытки за матч.
Игрок не был выбран на драфте-2024 НБА и проводит второй сезон в лиге. Форвард станет ограниченно свободным агентом в июне.
