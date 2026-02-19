«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона

Спенсер Джонс продолжит выступать за «Наггетс».

«Денвер » сохранит форварда Спенсера Джонса . Клуб конвертирует двусторонний контракт баскетболиста в стандартный до конца сезона.

Джонс выходил на площадку в 46 матчах нынешнего сезона, попав в стартовый состав в 34. На его счету 6 очков и 3,1 подбора за 23,6 минуты в среднем при 41,4% точности трехочковых с 2,5 попытки за матч.

Игрок не был выбран на драфте-2024 НБА и проводит второй сезон в лиге. Форвард станет ограниченно свободным агентом в июне.