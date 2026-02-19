7

Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона

Домантас Сабонис больше не сыграет в сезоне-2025/26.

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис завершил выступление в нынешнем розыгрыше НБА. В среду бигмен перенес операцию по восстановлению мениска в левом колене.

Сабонис получил разрыв мениска в середине ноября, пропустил 27 матчей и вернулся на 8 игр до дедлайна на обмены.

В этом сезоне центровой набирал 15,8 очка, 11,4 подбора и 4,1 передачи в среднем за 19 игр.

В этот же день прошла операция у Зака Лавина. Защитника беспокоила проблема со связками правой руки. Баскетболист также выбыл до конца чемпионата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
травмы
logoСакраменто
logoЗак Лавин
logoНБА
logoДомантас Сабонис
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Танкуем, сегодня мы с тобой танкуем
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Танкуем, сегодня мы с тобой танкуем
Сакраменто не умеет танковать. Как и заниматься баскетболом на проф уровне
Ответ Daff Rogers
Сакраменто не умеет танковать. Как и заниматься баскетболом на проф уровне
Танковать они как раз умеют-десятилетие в лотерее. Они не умеют выбирать на драфте.
... Скоро Сильверу придётся в стартовой пятёрке выходить.
Это они впарить его хотели в дэдлайн такого? У них 14 поражений в ряд. Но они страхуются от штрафов. Сейчас Рассу и Дерозану что нибудь сделают
...по инсайду: операции игроки проводят друг другу сами, пока лучше всех набрался опыта Лавин
