Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона

Домантас Сабонис больше не сыграет в сезоне-2025/26.

Центровой «Сакраменто » Домантас Сабонис завершил выступление в нынешнем розыгрыше НБА . В среду бигмен перенес операцию по восстановлению мениска в левом колене.

Сабонис получил разрыв мениска в середине ноября, пропустил 27 матчей и вернулся на 8 игр до дедлайна на обмены.

В этом сезоне центровой набирал 15,8 очка, 11,4 подбора и 4,1 передачи в среднем за 19 игр.

В этот же день прошла операция у Зака Лавина . Защитника беспокоила проблема со связками правой руки. Баскетболист также выбыл до конца чемпионата.