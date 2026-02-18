Трэй Янг все еще не получил разрешение на контактные тренировки
Разыгрывающий «Вашингтона» Трэй Янг пока не допущен до контактных тренировок.
Трэй Янг продолжает восстановление после травм медиальной коллатеральной связки и квадрицепса. Главный тренер «Вашингтона» Брайан Киф сообщил, что разыгрывающий пока не получил разрешения на контактные тренировки.
Сроки его возвращения на площадку остаются неопределенными. Из-за травм Янг сыграл всего 10 матчей в этом сезоне. Его средние показатели: 19,3 очка и 8,9 передачи за игру.
Никто и пальцем не шевелит чтобы проверить как ушиб бедра может выводить человека из кондиций на два мать его месяца