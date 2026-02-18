7

Трэй Янг все еще не получил разрешение на контактные тренировки

Разыгрывающий «Вашингтона» Трэй Янг пока не допущен до контактных тренировок.

Трэй Янг продолжает восстановление после травм медиальной коллатеральной связки и квадрицепса. Главный тренер «Вашингтона» Брайан Киф сообщил, что разыгрывающий пока не получил разрешения на контактные тренировки.

Сроки его возвращения на площадку остаются неопределенными. Из-за травм Янг сыграл всего 10 матчей в этом сезоне. Его средние показатели: 19,3 очка и 8,9 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Бена Сторбера в соцсети X
logoВашингтон
logoНБА
Брайан Киф
logoТрэй Янг
травмы
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лига должна расследовать такие примеры "травм", это очевидная махинация. Как он может быть не допущен к контактным тренировках после ушиба бедра, который был 7 недель назад, а от травмы связки колена он вообще успел восстановиться и отыграть 6 игр, не то что к контактным тренировкам допустили

Никто и пальцем не шевелит чтобы проверить как ушиб бедра может выводить человека из кондиций на два мать его месяца
Ответ Dial High
Лига должна расследовать такие примеры "травм", это очевидная махинация. Как он может быть не допущен к контактным тренировках после ушиба бедра, который был 7 недель назад, а от травмы связки колена он вообще успел восстановиться и отыграть 6 игр, не то что к контактным тренировкам допустили Никто и пальцем не шевелит чтобы проверить как ушиб бедра может выводить человека из кондиций на два мать его месяца
Смысл? Я так понял Вашиг это устраивает, поэтому нет особого смысла что то узнавать. Вот если бы Вашиг требовал играть, а игрок сливался типа из за травм, то тогда да
Ответ Беннадий Гукин ака БГ
Смысл? Я так понял Вашиг это устраивает, поэтому нет особого смысла что то узнавать. Вот если бы Вашиг требовал играть, а игрок сливался типа из за травм, то тогда да
Вашиг, с их защищенным в топ-8 пиком это разумеется устраивает, но если уж штрафовать бедную Индиану на 100к за то что Сиакам одну игру пропустил и Юту на 500к за двух игроков и одну четверть, то сколько должен стоить штраф с подлогом травмы длиной в 2 месяца
осенью получит
Бюрократы. Тянут резину.
Печально, что вот такие "травмы" смещают фокус и размывают действительную проблему с увеличивающейся частотой травм реальных. Сейчас вот посмотрят на статистику пропусков игр и спишут все на танкинг, и будут заниматься этой проблемой.
