Трэй Янг все еще не получил разрешение на контактные тренировки

Разыгрывающий «Вашингтона» Трэй Янг пока не допущен до контактных тренировок.

Трэй Янг продолжает восстановление после травм медиальной коллатеральной связки и квадрицепса. Главный тренер «Вашингтона » Брайан Киф сообщил, что разыгрывающий пока не получил разрешения на контактные тренировки.

Сроки его возвращения на площадку остаются неопределенными. Из-за травм Янг сыграл всего 10 матчей в этом сезоне. Его средние показатели: 19,3 очка и 8,9 передачи за игру.