Джонатан Куминга вернется в строй не раньше чем через неделю
Джонатан Куминга дебютирует за «Атланту» не раньше чем через неделю.
«Атланта» предоставили обновленную информацию о состоянии Джонатана Куминги. Форвард, получивший ушиб кости левого колена 22 января в матче за «Голден Стэйт» против «Далласа», постепенно восстанавливается после перехода в новую команду.
Повторная оценка состояния 23-летнего игрока запланирована примерно через неделю. Тогда же клуб предоставит обновленные данные о сроках его возвращения на площадку.
Напомним, Куминга был обменян в «Атланту» из «Голден Стэйт» в дедлайн на Кристапса Порзингиса. В текущем сезоне он провел 20 матчей, набирая в среднем 12,1 очка и 5,9 подбора за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем