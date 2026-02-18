2

Джонатан Куминга вернется в строй не раньше чем через неделю

Джонатан Куминга дебютирует за «Атланту» не раньше чем через неделю.

«Атланта» предоставили обновленную информацию о состоянии Джонатана Куминги. Форвард, получивший ушиб кости левого колена 22 января в матче за «Голден Стэйт» против «Далласа», постепенно восстанавливается после перехода в новую команду.

Повторная оценка состояния 23-летнего игрока запланирована примерно через неделю. Тогда же клуб предоставит обновленные данные о сроках его возвращения на площадку.

Напомним, Куминга был обменян в «Атланту» из «Голден Стэйт» в дедлайн на Кристапса Порзингиса. В текущем сезоне он провел 20 матчей, набирая в среднем 12,1 очка и 5,9 подбора за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Марка Спирса в соцсети Х
logoАтланта
logoНБА
logoДжонатан Куминга
Рекомендуем