В этом сезоне лишь трое игроков НБА проводят более 36 минут за игру – рекордно низкий показатель

Исторический минимум: всего три игрока НБА получают более 36 минут за матч.

В НБА зафиксирован исторический минимум игроков, проводящих на площадке более 36 минут за матч. По информации аналитика Лева Акабаса, в текущем сезоне таких баскетболистов всего трое: разыгрывающий Тайриз Макси («Филадельфия »), атакующий защитник Амен Томпсон и форвард Кевин Дюрэнт (оба – «Хьюстон »).

Макси проводит на паркете в среднем 38,6 минуты, Томпсон – 37,2, Дюрэнт – 36,7.