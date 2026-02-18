В этом сезоне лишь трое игроков НБА проводят более 36 минут за игру – рекордно низкий показатель
Исторический минимум: всего три игрока НБА получают более 36 минут за матч.
В НБА зафиксирован исторический минимум игроков, проводящих на площадке более 36 минут за матч. По информации аналитика Лева Акабаса, в текущем сезоне таких баскетболистов всего трое: разыгрывающий Тайриз Макси («Филадельфия»), атакующий защитник Амен Томпсон и форвард Кевин Дюрэнт (оба – «Хьюстон»).
Макси проводит на паркете в среднем 38,6 минуты, Томпсон – 37,2, Дюрэнт – 36,7.
Опубликовал: opimakh.ilya
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А остался бы Тибодо в Нью-Йорке ,было бы 8.
Тибодо отдыхает, остался физрук Удока. Тот игроков выпустит а сам флиртует с их женами
Кеша надеялся приехать в Техас на все готовое, чиллить до ПО. Реальность оказалась суровой.
... И отдельная история-Бриджес , без которого современный баскетбол не представить.
И они ещё жалуются, что слишком много играют, надо умешьить количество матчей регулярки, и правило 65 матчей отменить.
до чего довели Лигу !
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем