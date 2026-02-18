Кевин Дюрэнт о фейковых аккаунтах: «Я не собираюсь обсуждать эту ерунду из твиттера»
Дюрэнт о фейковых аккаунтах: Я не собираюсь обсуждать эту ерунду из твиттера.
Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт после тренировки в среду прокомментировал обвинения в том, что он ведет фейковые аккаунты в социальных сетях, где критикует нынешних и бывших партнеров по команде и тренеров.
«Я понимаю, что вы обязаны задавать такие вопросы, но я не собираюсь обсуждать всю эту ерунду из твиттера. Мои партнеры по команде знают, как обстоят дела; мы c самого начала сезона сосредоточены на работе. Сегодня у нас была отличная тренировка, с нетерпением ждем выездную серию матчей», – заявил Дюрэнт журналистам.
Опубликовал: opimakh.ilya
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
... я вам лучше потом письменно отвечу
Отвечу со второго аккаунта, подумал Дюрэнт.
Неубедительно
Он этот пост опубликовал с основного аккаунта или со смурфа?
