Эван Мобли вернется на площадку в матче с «Бруклином»
Форвард «Кавальерс» Эван Мобли восстановился после растяжения икроножной мышцы.
Звездный форвард «Кливленда» Эван Мобли вернется в строй в четверг в матче против «Бруклина». Об этом заявил главный тренер «Кавальерс» Кенни Эткинсон, отметив, что его игровое время, скорее всего, будет ограничено.
Мобли пропустил семь последних игр из-за растяжения икроножной мышцы. В текущем сезоне действующий обладатель титула «Лучший оборонительный игрок» набирает в среднем 17,9 очка, 8,8 подбора, 4 передачи и 2 блок-шота за матч.
Источник: страница журналиста Джона Сэболя
