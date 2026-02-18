Эван Мобли вернется на площадку в матче с «Бруклином»

Форвард «Кавальерс» Эван Мобли восстановился после растяжения икроножной мышцы.

Звездный форвард «Кливленда » Эван Мобли вернется в строй в четверг в матче против «Бруклина». Об этом заявил главный тренер «Кавальерс» Кенни Эткинсон , отметив, что его игровое время, скорее всего, будет ограничено.

Мобли пропустил семь последних игр из-за растяжения икроножной мышцы. В текущем сезоне действующий обладатель титула «Лучший оборонительный игрок» набирает в среднем 17,9 очка, 8,8 подбора, 4 передачи и 2 блок-шота за матч.