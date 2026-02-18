Василий Карасев после матча с ЦСКА: «Мы сами отдали победу своими действиями в ключевых эпизодах»

ЦСКА обыграл МБА-МАИ в московском дерби – 109:106 в овертайме. Главный тренер проигравших Василий Карасев прокомментировал неудачную концовку и упущенную возможность выиграть в основное время.

«Конечно, сейчас мы расстроены. Спасибо парням, они показали сегодня очень достойную игру. Даже зайти в овертайм с ЦСКА – это уже показатель. Обидно, что в итоге сами отдали победу своими действиями в ключевых эпизодах.

Все было в наших руках. Во 2-й половине пришлось довольно много отыгрывать, мы начали более агрессивно защищаться и более раскованно атаковать. За счет этого вернулись и имели все шансы выиграть. Армейцы – тоже обычные люди, тоже способны ошибаться. Сегодня мы заставили их это делать», – отметил Карасев.

Следующий матч МБА-МАИ проведет 22 февраля на выезде против «Уралмаша».