Джереми Сохан: «В «Сан-Антонио» реальных возможностей у меня особо не было»

Джереми Сохан: В «Сан-Антонио» реальных возможностей у меня особо не было.

Джереми Сохан подвел итоги своего пребывания в «Сан-Антонио» после перехода в «Нью-Йорк».

«По моему мнению, реальных возможностей у меня особо не было. Что есть, то есть. Команда глубокая по составу. Возможно, у меня не совпали взгляды с тренером. Но я благодарен за возможность оказаться в месте, где могу расти и развиваться», – сказал Сохан.

Говоря о том, что он привносит в новую команду, форвард сделал акцент на командных качествах.

«Для меня на первом месте всегда команда. Я всегда готов поддержать одноклубников. Приношу энергию, позитив и стабильность», – заявил 22-летний баскетболист.

Сохан был выбран «Сперс» под девятым номером на драфте-2022. За четыре сезона в Техасе он провел 227 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 5,6 подбора и 2,6 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джеймса Эдвардса в соцсети X
нифига себе возможностей не было. 26 минут в первом сезоне, почти 30 во втором, почти все в старте.
Ответ Сергей Пузанков
Это в тех сезонах где танчили?) а потом что случилось?)
Ответ petia.subbotin
Случилось то, что Сохан так и не прокачал бросок. А без него с нынешним бэккортом Спёрс он не совместим
ну, брат, не факт, что в Нью-Йорке будут, тут сейчас на каждую позицию по два человека. В частности, Диавара очень здорово раскрывается, признаюсь, он мне крепко не нравился поначалу, но сечас скажу, что свои минуты долговязый очень эффективно реализует, тут как бы Зохану не присесть на лавку ещё покрепче, чем в Спёрс
Так надо было идти не в Никс или Ябуселе позвонить сначала)
