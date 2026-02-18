  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»

«Самара» уступила «Пари Нижний Новгород» на своей площадке со счетом 87:94. Главный тренер хозяев Владислав Коновалов признал, что его команда упустила контроль над игрой в решающий момент и отдала победу, которую была обязана забирать.

«Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени. Понятно, что форма некоторых наших игроков сейчас далека от оптимальной. Тот же Артем Чеваренков это чувствует, от Димы Чебуркина мы еще ждем лучшей формы.

Мы забили с хорошим процентом, но отдали подбор в решающем отрезке. Вроде бы подняли свежих игроков со скамейки, должны были сыграть более плотнее и сфокусировано, но пропустили 7 очков от центровых на коротком ролле… И Бабурин – тот игрок, который забивает через руки.

Мы не реализовали свободные броски, совершили три потери – и «Нижний» вышел вперед, получил инициативу и поймал кураж. Надо было изнутри, из «краски», но мы сбились доставать соперника тяжелыми бросками. Здесь даже не столько мастерство, сколько хладнокровие: нужно понимать, откуда забирать легкие очки, мы же делали трудные атаки», – отметил Коновалов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
