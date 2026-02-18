Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»

Козин о победе над «Самарой»: Перевернули игру благодаря уверенности в защите.

«Пари НН» обыграл на выезде «Самару» со счетом 94:87. Главный тренер нижегородцев Сергей Козин назвал ключом к успеху защиту во второй половине, которая позволила отыграть 13-очковое отставание.

«Поздравляю нашу команду с победой! Сейчас у нас взлеты и падения. Это была важная игра для нас, учитывая, что прошлая игра была не лучшей, когда мы проиграли дома «Самаре». К тому же сейчас у них вернулись все травмированные игроки, они одержали победу в Саратове, и я предупреждал команду, что легко не будет.

И снова ключ к успеху был в защите: пропустили 53 очка в первой половине, а во второй половине – 34. Если бы защищались так с самого начала, игра бы сложилась совсем по-другому. Но молодцы, парни, отыграли 13 очков, и благодаря этой уверенности в защите во второй половине нам удалось перевернуть ход игры в свою сторону, забили открытые броски и добились своей победы», – сказал 41-летний специалист.

«Пари НН» обыграл «Самару» впервые с 23 марта 2025 года. Следующий матч Единой лиги ВТБ нижегородцы проведут 21 февраля на выезде против «Енисея».