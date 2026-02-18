Дариус Гарлэнд вернется на площадку не раньше марта
Дариус Гарлэнд дебютирует в составе «Клипперс» не раньше марта.
Разыгрывающий «Клипперс» Дариус Гарлэнд продолжает восстанавливаться после операции на большом пальце левой ноги. Как сообщает Лоу Мюррей из The Athletic, 26-летний баскетболист тренируется в ограниченном режиме и его возвращение на площадку ожидается не раньше марта.
В этом сезоне Гарлэнд провел 26 матчей, набирая в среднем 18 очков и 6,9 передачи за игру. Напомним, в начале февраля он перешел в «Клипперс» из «Кливленда» в результате обмена на Джеймса Хардена.
Почему хардена все время меняют на травмированных котов в мешке? То беня симмонс, то полуджордж, теперь этот фрукт.
Почему хардена все время меняют на травмированных котов в мешке? То беня симмонс, то полуджордж, теперь этот фрукт.
На полужорша его не меняли, они с ним вместе в лак играли, а в филу подкастер, как свободный агент пришёл
Почему хардена все время меняют на травмированных котов в мешке? То беня симмонс, то полуджордж, теперь этот фрукт.
Оставь кота на масленицу 😁
