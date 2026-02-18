«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
Дилан Озетковски вновь может выступать за «Партизан». Как сообщил агент игрока Мишко Ражнатович, суд в Мадриде приостановил действие годичной дисквалификации форварда до окончательного рассмотрения дела.
Напомним, 29-летний баскетболист был отстранен из-за положительного теста на марихуану, сданного в 2023 году, когда он выступал за «Уникаху».
В текущем сезоне Озетковски провел 25 матчей в Евролиге (14 – в старте), набирая в среднем 6,7 очка и 2,6 подбора за 18,5 минуты.
