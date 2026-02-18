«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
«Хит» подписали трехлетнее соглашение с Майроном Гарднером.
По информации инсайдера Криса Хэйнса, «Майами» достиг соглашения с защитником Майроном Гарднером о контракте сроком на три года.
24-летний баскетболист присоединился к «Хит» для участия в Летней лиге 2025, а 25 июля 2025 года подписал двусторонний контракт. В текущем сезоне он вышел на площадку в 26 матчах, набирая в среднем 4,2 очка, делая 3 подбора и 1 передачу за 9,8 минуты игрового времени.
Источник: соцсети инсайдера Криса Хэйнса
ну как всегда, нашли нн игрока и подписали, хоть этот тип на своих минутах нормально играет
Вместо Адетокумбо)
Не, ну тут Яннис с Милуоки сами заскамили лигу
