«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером

«Хит» подписали трехлетнее соглашение с Майроном Гарднером.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, «Майами » достиг соглашения с защитником Майроном Гарднером о контракте сроком на три года.

24-летний баскетболист присоединился к «Хит» для участия в Летней лиге 2025, а 25 июля 2025 года подписал двусторонний контракт. В текущем сезоне он вышел на площадку в 26 матчах, набирая в среднем 4,2 очка, делая 3 подбора и 1 передачу за 9,8 минуты игрового времени.