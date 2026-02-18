«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
Калеб Хьюстан подписал полноценный контракт с «Хокс».
По информации инсайдера Шэмса Чарании, «Атланта» перевела форварда Калеба Хьюстана на стандартный контракт до конца сезона.
23-летний баскетболист проводит четвертый сезон в НБА. Ранее он выступал за «Орландо», где на протяжении двух сезонов реализовывал 40% трехочковых. В нынешнем сезоне он также показывал 40% из-за дуги в G-лиге.
«Атланта» подписали Хьюстан в августе 2025 года для усиления глубины на периметре. В 10 матчах за «Хокс» он набирает в среднем 2,3 очка за 4,9 минуты игрового времени.
