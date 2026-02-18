Франц Вагнер выбыл на неопределенный срок из-за проблем с голеностопом

Форвард «Мэджик» Франц Вагнер выбыл на неопределенный срок.

Форвард «Орландо » Франц Вагнер выбыл на неопределенный срок из-за осложнения травмы левого голеностопа. По информации инсайдера Шэмса Чарании, обследования показали, что 23-летнему немцу требуется дополнительная реабилитация. Клуб оценит его прогресс через три недели.

С момента получения растяжения 7 декабря Вагнер пропустил 25 из последних 29 игр.

В этом сезоне немецкий баскетболист сыграл 28 матчей, набирая в среднем 21,3 очка, 5,8 подбора и 3,6 передачи за 31,8 минуты на площадке.