2

Франц Вагнер выбыл на неопределенный срок из-за проблем с голеностопом

Форвард «Мэджик» Франц Вагнер выбыл на неопределенный срок.

Форвард «Орландо» Франц Вагнер выбыл на неопределенный срок из-за осложнения травмы левого голеностопа. По информации инсайдера Шэмса Чарании, обследования показали, что 23-летнему немцу требуется дополнительная реабилитация. Клуб оценит его прогресс через три недели.

С момента получения растяжения 7 декабря Вагнер пропустил 25 из последних 29 игр.

В этом сезоне немецкий баскетболист сыграл 28 матчей, набирая в среднем 21,3 очка, 5,8 подбора и 3,6 передачи за 31,8 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
травмы
logoНБА
logoФранц Вагнер
logoОрландо
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чем там мед. персонал занимается, уже не первый раз у него возникают проблемы с голеностопом 🤦‍♂️
Ненужные понты в Берлине дорого встанут Орландо
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона, чтобы продолжить восстановление после разрыва крестообразной связки
18 февраля, 15:18
Джейсон Тейтум: «Все еще не принял решение по поводу того, вернусь ли в этом сезоне»
18 февраля, 06:30
Джарен Джексон перенес операцию на левом колене и будет обследован через 4 недели
18 февраля, 05:41
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
11 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
27 минут назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
38 минут назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
11 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
59 минут назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем