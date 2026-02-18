«Клипперс» подписали двухлетний контракт с Джорданом Миллером
«Клипперс» подписали новое двухлетнее соглашение с Джорданом Миллером.
«Клипперс» заключили новое двухлетнее соглашение с форвардом Джорданом Миллером. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
Подписание контракта стало логичным продолжением прогресса 26-летнего игрока в этом сезоне. Миллер проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 9,1 очка, 3,2 подбора и 1,6 передачи за 20 минут на площадке. Он закрепился в ротации «Клипперс» и получает стабильное игровое время.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рад за него - реально заслужил своей игрой. Если я не ошибаюсь то у него теперь 2 летний контракт на минимальную суммы с опцией команды на сезон 26/27.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем