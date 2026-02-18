«Клипперс» подписали двухлетний контракт с Джорданом Миллером

«Клипперс» подписали новое двухлетнее соглашение с Джорданом Миллером.

«Клипперс » заключили новое двухлетнее соглашение с форвардом Джорданом Миллером . Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Подписание контракта стало логичным продолжением прогресса 26-летнего игрока в этом сезоне. Миллер проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 9,1 очка, 3,2 подбора и 1,6 передачи за 20 минут на площадке. Он закрепился в ротации «Клипперс» и получает стабильное игровое время.