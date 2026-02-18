«Детройт» второй сезон подряд лидирует в НБА по количеству данков

«Пистонс» второй год подряд возглавляют рейтинг НБА по броскам сверху.

«Детройт » второй сезон подряд лидирует в НБА по количеству бросков сверху. «Пистонс» занимают первую строчку с показателем более 360 данков – результат, который отражает молодость, атлетизм и агрессивный стиль игры команды.

На противоположном полюсе рейтинга третий год подряд располагается «Чикаго ». На данный момент «Буллз» выполнили около 150 данков – меньше всех в лиге.