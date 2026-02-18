«Детройт» второй сезон подряд лидирует в НБА по количеству данков
«Пистонс» второй год подряд возглавляют рейтинг НБА по броскам сверху.
«Детройт» второй сезон подряд лидирует в НБА по количеству бросков сверху. «Пистонс» занимают первую строчку с показателем более 360 данков – результат, который отражает молодость, атлетизм и агрессивный стиль игры команды.
На противоположном полюсе рейтинга третий год подряд располагается «Чикаго». На данный момент «Буллз» выполнили около 150 данков – меньше всех в лиге.
Интересно сколько данков было у Лоб сити
В 2013/14 только один ДеАндре сделал 245, Блэйк - 176. По остальным надо смотреть, но думаю ещё сотню-полторы добавили.
Причем у ДеАндре Джордана доля данков среди бросков была 48%. Он в три раза опережал своего ближайшего преследователя - Блэйка Гриффина с его 16%.
Просто график габаритов команд
Девиз Нью-Орлеана: танкуем и данкуем
Причем половина данков Буллс у Бузелиса по ходу
