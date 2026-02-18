Андрей Ватутин о борьбе за чемпионство в Лиге ВТБ: «УНИКС – самый серьезный оппонент. Команда габаритная, опытная»

Президент ЦСКА назвал главного конкурента в борьбе за чемпионство в Лиге ВТБ.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал казанский УНИКС главным конкурентом армейцев в борьбе за чемпионство в Единой лиге ВТБ.

«УНИКС , на мой взгляд, самый серьезный оппонент. По тому составу, который есть – передняя линия… еще сейчас кого-то собираются, как я слышал, докупить. Команда габаритная, опытная. И еще двое сломаны. Дима Кулагин проводит великолепный сезон. Поэтому, ну, как я уже говорил, все интересное только начинается», – сказал Ватутин в интервью на шоу «на высоте».

ЦСКА сейчас возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, с результатом 24-2. УНИКС располагается на второй строчке – 24 победы при трех поражениях. В этом сезоне команды встречались уже трижды: счет в личных встречах – 2-1 в пользу армейцев.