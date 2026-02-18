Крис Пол: «Сан-Антонио» – лучшая организация, за которую я играл.

Крис Пол назвал «Сан-Антонио » лучшей организацией в своей 21-летней карьере. Во время прямой трансляции со стримером TheTyLilShow 40-летний ветеран, завершивший карьеру 13 февраля, признался, что именно «Сперс» оставили у него самые теплые впечатления.

«Это очень круто, потому что «Сперс» подарили мне это в прошлом году. Лучшая организация, за которую я играл», – заявил Пол, демонстрируя памятную табличку, врученную ему клубом.

В «Сан-Антонио» он провел сезон-2024/25, сыграв все 82 матча и набирая в среднем 8,8 очка, 7,4 передачи и 3,6 подбора за 28 минут.

