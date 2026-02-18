Крис Пол: «Сан-Антонио» – лучшая организация, за которую я играл»
Крис Пол назвал «Сан-Антонио» лучшей организацией в своей 21-летней карьере. Во время прямой трансляции со стримером TheTyLilShow 40-летний ветеран, завершивший карьеру 13 февраля, признался, что именно «Сперс» оставили у него самые теплые впечатления.
«Это очень круто, потому что «Сперс» подарили мне это в прошлом году. Лучшая организация, за которую я играл», – заявил Пол, демонстрируя памятную табличку, врученную ему клубом.
В «Сан-Антонио» он провел сезон-2024/25, сыграв все 82 матча и набирая в среднем 8,8 очка, 7,4 передачи и 3,6 подбора за 28 минут.
Крис Пол: «До отстранения Фрэнк говорил, что выведет мой номер из обращения. До сих пор не могу все осознать»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
Продолжает на Клипперс набрасывать )
Продолжает на Клипперс набрасывать )
Да и на Финикс, ведь именно с Санс он добился высшего результата в карьере - финала.Мог бы отметить добрым словом.
Учитывая где он играл, особо и без шансов было на другие варианты. Хотя если бы он побил рекорд Иша Смита был бы тот же ответ)
Ну и сидел бы в САС. Травил байки Вембе с Каслом и Харпером.
Ага, перестроечный Сан-Антонио с кучей зеленой молодежи, где его слушали с открытым ртом и поддакивали. Поэтому лучшая. Сразу понятно что для Пола важнее всего.
А как же рэпторс
