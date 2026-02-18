  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Яннис Адетокумбо: «Хочу выиграть титул с «Бакс». Если это не входит в планы клуба, возможно, мне придется сменить курс»
13

Яннис Адетокумбо: «Хочу выиграть титул с «Бакс». Если это не входит в планы клуба, возможно, мне придется сменить курс»

Яннис Адетокумбо объяснил, от чего зависит его будущее в «Милуоки».

Яннис Адетокумбо дал понять, что его будущее в «Милуоки» будет зависеть от способности команды бороться за титул.

«Самое важное для меня – выиграть чемпионство с «Бакс». И если этого не будет на повестке или в планах, тогда ты начинаешь думать: «Окей, возможно, сменить курс, потому что я действительно хочу побеждать».

Я не могу предсказать будущее. Мне нравится носить эту форму. Я никогда не проявлю неуважение к людям, которые помогали мне. Иногда, когда я говорю, что не буду требовать обмена, люди будто не слышат меня и обращают внимание на все вокруг – на так называемый «лагерь Янниса». У меня нет никакого лагеря. Мой лагерь – это моя жена, мои дети и мои братья. Вот и все», – сказал форвард «Милуоки» в интервью ESPN.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoМилуоки
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
1 сезон 24 серия
Ответ lolik008
1 сезон 24 серия
Ага, теперь до лета будут эти новости день через день, что готов остаться, но нужен норм состав, а летом срулит так как собрать норм состав не получится, нет активов, точнее Янис и есть актив у Бакс.
Именно так выглядит лояльность по мнению некоторых комментаторов
Ответ Birdman NBA
Именно так выглядит лояльность по мнению некоторых комментаторов
А как она должна выглядеть ??
Даже в семьях и ссорятся и ругаются и на развод грозятся подать и что ? Если ты не ходишь на лево и не развёлся - ты лоялен и не важно какие разговоры ходят. Говорить можно что угодно. "да я бы щас ушёл....." а потом возьмёт да с Бакс продлится ибо удобно.. во потеха будет всем кто его уже лет 5 в трейд отправлял.
Ответ scorp19
А как она должна выглядеть ?? Даже в семьях и ссорятся и ругаются и на развод грозятся подать и что ? Если ты не ходишь на лево и не развёлся - ты лоялен и не важно какие разговоры ходят. Говорить можно что угодно. "да я бы щас ушёл....." а потом возьмёт да с Бакс продлится ибо удобно.. во потеха будет всем кто его уже лет 5 в трейд отправлял.
Как должна выглядеть лояльность? Ну к примеру Дирк показал как она должна выглядеть. Ну и раз ты тут приводишь "семейные" аналогии. Стоишь ты с невестой в ЗАГСе. Сотрудница зачитывает "Быть вместе и в болезни и в здравии". И тут невеста такая "опа, стоп. Не-е-е мы будем вместе если ты только будешь здоров и обеспечивать меня. А иначе уйду к другому". Нормальная лояльность
У Янниса нет никакого лагеря.
Также у Янниса:
1. Братья - 4 шт.
2. Дети - 4 шт.
3. Жена - 1 шт
Пьяные бабы бОльшие хозяйки своего хозяйства, чем грек своего слова.
Бруклин с пустой платежкой ждет
Ответ Katalan
Бруклин с пустой платежкой ждет
и чего ждёт ? как они его выменяют ?
у грека контракт с Бакс до лета 28 года
Ответ scorp19
и чего ждёт ? как они его выменяют ? у грека контракт с Бакс до лета 28 года
До 2027. Дальше - опция игрока. А как выменяют? Пики + молодёжь, в том числе Дёмин может быть. Или этот пакет можно использовать для построения команды под Янниса, если он придёт свободным агентом
я думаю все уже решено и обговорено а клуб и сам грек просто ломают комедию. решили не пороть горячку и подождать лучший вариант для клуба
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» считают себя одним из главных претендентов на Янниса Адетокумбо
17 февраля, 15:45
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
16 февраля, 16:26
Бобби Портис о перспективах «Милуоки» в этом сезоне: «Мы всего в нескольких играх от зоны плей-ин, и нам нужен лишь шанс»
15 февраля, 18:25
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
10 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
26 минут назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
37 минут назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
10 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
58 минут назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем