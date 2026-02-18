Яннис Адетокумбо: «Хочу выиграть титул с «Бакс». Если это не входит в планы клуба, возможно, мне придется сменить курс»
Яннис Адетокумбо объяснил, от чего зависит его будущее в «Милуоки».
Яннис Адетокумбо дал понять, что его будущее в «Милуоки» будет зависеть от способности команды бороться за титул.
«Самое важное для меня – выиграть чемпионство с «Бакс». И если этого не будет на повестке или в планах, тогда ты начинаешь думать: «Окей, возможно, сменить курс, потому что я действительно хочу побеждать».
Я не могу предсказать будущее. Мне нравится носить эту форму. Я никогда не проявлю неуважение к людям, которые помогали мне. Иногда, когда я говорю, что не буду требовать обмена, люди будто не слышат меня и обращают внимание на все вокруг – на так называемый «лагерь Янниса». У меня нет никакого лагеря. Мой лагерь – это моя жена, мои дети и мои братья. Вот и все», – сказал форвард «Милуоки» в интервью ESPN.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Даже в семьях и ссорятся и ругаются и на развод грозятся подать и что ? Если ты не ходишь на лево и не развёлся - ты лоялен и не важно какие разговоры ходят. Говорить можно что угодно. "да я бы щас ушёл....." а потом возьмёт да с Бакс продлится ибо удобно.. во потеха будет всем кто его уже лет 5 в трейд отправлял.
Также у Янниса:
1. Братья - 4 шт.
2. Дети - 4 шт.
3. Жена - 1 шт
у грека контракт с Бакс до лета 28 года