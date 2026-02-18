  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона, чтобы продолжить восстановление после разрыва крестообразной связки
9

Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона, чтобы продолжить восстановление после разрыва крестообразной связки

Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона ради полного восстановления после травмы.

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона-2025/26, чтобы продолжить восстановление после разрыва передней крестообразной связки, полученного в прошлом сезоне.

В официальном заявлении, опубликованном клубом, 33-летний баскетболист объяснил, что принял решение не форсировать возвращение и сосредоточиться на полной готовности к следующему сезону.

«Это решение далось нелегко, но оно верное. Я благодарен организации «Маверикс», своим товарищам по команде и нашим болельщикам за неизменную поддержку на протяжении всего процесса. С нетерпением жду возвращения в еще более сильной форме в следующем сезоне. Моя внутренняя вера и стремление только крепнут.

И я хочу выразить огромную благодарность всем моим братьям и сестрам, которые пережили разрыв крестообразной связки или получили травму, делая то, что они любят. Спасибо вам за вдохновение. Никакого страха!» – говорится в заявлении.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoКайри Ирвинг
травмы
logoДаллас
logoНБА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А зачем Далласу жилы рвать в этом сезоне, все логично
вот так неожиданность
Жаль, хотелось бы увидеть, что он представляет из себя после травмы, пусть даже на ограниченном времени. Менеджменту тем более нужно понимание, кто у них сейчас есть - звезда или теперь уже средний игрок, чтобы планировать ходы перед сезоном, где предстоит играть на результат.
Ответ D-M
Жаль, хотелось бы увидеть, что он представляет из себя после травмы, пусть даже на ограниченном времени. Менеджменту тем более нужно понимание, кто у них сейчас есть - звезда или теперь уже средний игрок, чтобы планировать ходы перед сезоном, где предстоит играть на результат.
сейчас важнее на драфте повыше пикнуть, а результат в новом сезоне давить не будет, чай пока не контендеры) второгодка Флэгг, лотерейный новичок, Лайвли после кучи пропусков, старик Кайри после операции - по ходу сезона и посмотрят, что да как
зато и сливать не надо будет (пика нет), работай спокойно, учись побеждать)
Теперь вопрос с Флэггом и званием лучшего новичка)
будут сливать все что только можно в этом сезоне
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Травма Купера Флэгга оказалась не тяжелой, однако конкретные сроки его возвращения пока не называются
17 февраля, 14:31
У Кайри Ирвинга будет ключевое слово в вопросе о том, когда он вернется к матчам
17 февраля, 10:43
Тим Макмэн: «Мэверикс» хотят стать конкурентоспособными в следующем сезоне. Кайри – часть этого плана»
6 февраля, 06:14
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
10 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
26 минут назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
37 минут назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
10 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
58 минут назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем