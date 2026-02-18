Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона, чтобы продолжить восстановление после разрыва крестообразной связки

Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона ради полного восстановления после травмы.

Разыгрывающий «Далласа » Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона-2025/26, чтобы продолжить восстановление после разрыва передней крестообразной связки, полученного в прошлом сезоне.

В официальном заявлении, опубликованном клубом, 33-летний баскетболист объяснил, что принял решение не форсировать возвращение и сосредоточиться на полной готовности к следующему сезону.

«Это решение далось нелегко, но оно верное. Я благодарен организации «Маверикс», своим товарищам по команде и нашим болельщикам за неизменную поддержку на протяжении всего процесса. С нетерпением жду возвращения в еще более сильной форме в следующем сезоне. Моя внутренняя вера и стремление только крепнут.

И я хочу выразить огромную благодарность всем моим братьям и сестрам, которые пережили разрыв крестообразной связки или получили травму, делая то, что они любят. Спасибо вам за вдохновение. Никакого страха!» – говорится в заявлении.