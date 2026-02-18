Карл-Энтони Таунс: «Я бы рассмотрел вариант с выступлением в европейском проекте НБА»

Центровой «Никс» заявил, что ему нравится международный баскетбол и правила ФИБА.

Звездный центровой «Нью‑Йорка » Карл ‑Энтони Таунс заявил, что готов рассмотреть возможность выступления в европейском проекте НБА , если он будет реализован.

«Я бы рассмотрел такой вариант. Определенно. Мне очень нравится международный баскетбол, нравится играть по правилам ФИБА. Конечно, это не лучше, чем играть в НБА. Но было бы очень круто увидеть, как такой проект действительно запускается и начинает работать. И, возможно, однажды стать его частью – это было бы здорово», – приводит слова Таунса The Athletic.