«Кириленко – человек с большой буквы». Тимофей Герасимов поздравил Андрея Кириленко с 45-летием

Капитан сборной России поздравил Андрея Кириленко с 45-летием.

Капитан сборной России по баскетболу и разыгрывающий «Уралмаша» Тимофей Герасимов поздравил президента РФБ Андрея Кириленко с 45-летием.

«Конечно, для меня и для всех игроков он является примером. В детстве много смотрел его матчи по телевизору, тем более в свое время он играл в НБА, показывал большие результаты, в общем Кириленко – человек с большой буквы.

Мы с ним в сборной России общались по делам баскетбольным. Хочется его поздравить с днем рождения и пожелать ему больших сил, чтобы делать наш баскетбол еще лучше и оставаться примером для нас и для молодых ребят», – передает слова Герасимова ТАСС.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ТАСС
