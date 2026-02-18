  • Спортс
  • Андрей Ватутин о европейском проекте НБА: «Во всей этой «движухе» больше пиара, чем реальных действий»
Андрей Ватутин о европейском проекте НБА: «Во всей этой «движухе» больше пиара, чем реальных действий»

Президент ЦСКА оценил стратегию НБА по выходу на европейский рынок.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил стратегию НБА по выходу на европейский рынок. По его мнению, американская лига заняла выжидательную позицию, грамотно используя информационное поле.

«Что мы имеем в этом потенциальном соперничестве? Мы имеем очень хорошее баскетбольное соревнование с плохим бизнесом. Я говорю о Евролиге. А с другой стороны мы имеем великолепно работающий отлаженный бизнес НБА, с пока непонятным форматом соревнований, которые они хотят сделать в Европе.

НБА заняла очень, на мой взгляд, правильную и мудрую позицию. На самом деле во всей этой «движухе», пускай я употреблю такое слово, больше пиара, чем реальных действий с их стороны.

То здесь выскажется Адам Сильвер, спустя две недели на другом мероприятии Тейтум. Постоянно идут набросы, что мы придем, мы сделаем, будет лучше, мы готовы инвестировать. Но конкретного предложения нет. Даже те встречи, которые проходят с потенциальными участниками из числа клубов Евролиги, они или не подтверждаются, или не заканчиваются публикацией коммюнике.

Что сделали НБА, на мой взгляд? Они обозначили свое желание прийти на европейский рынок, как в той китайской поговорке: «Ты можешь спокойно сидеть на речке, и мимо тебя рано или поздно проплывет труп твоего врага». Они спокойно сидят, понимая, что даже их виртуальное присутствие на этом континенте всех возбудило. И все происходит само собой», – заявил Ватутин в интервью на шоу «на высоте».

Источник: Высота 305
Андрюху просто никуда не зовут и ничего не говорят, вот он и выделывается
Рекомендуем