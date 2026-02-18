«Фенербахче» ищет тяжелого форварда из-за травм Силвы и Мелли

«Фенербахче» срочно ищет тяжелого форварда – в списке целей Чарльз Бэсси.

Из-за травм Криса Силвы и Николо Мелли «Фенербахче » вынужден искать усиление на позицию тяжелого форварда. Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, в число рассматриваемых вариантов входит Чарльз Бэсси, который сейчас выступает за «Филадельфию» по 10‑дневному контракту.

Мелли перенес операцию на стопе и выбыл на 6–8 недель. Силва восстанавливается от травмы квадрицепса, полученной в начале января. В сложившейся ситуации турецкий клуб рассматривает возможность подписания свободного агента, чтобы закрыть проблемную позицию в ротации.