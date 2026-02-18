Джейлен Брансон: «Я пошел на финансовую жертву ради «Никс». Надеюсь, клуб поступит справедливо»
Джейлен Брансон рассчитывает, что «Никс» оценят его финансовую жертву при подписании следующего контракта. В интервью Vanity Fair разыгрывающий напомнил, что пошел на значительные уступки ради команды, и надеется на справедливость в будущем.
«Очевидно, мне хотелось бы, чтобы клуб поступил по отношению ко мне правильно. Я чувствую, что пошел на жертву», – заявил 29-летний разыгрывающий.
Летом 2024 года Брансон подписал четырехлетний контракт на 156 миллионов долларов, отказавшись от гарантированных 269 миллионов, которые получил бы год спустя. Эта скидка в 113 миллионов позволила «Никс» сохранить гибкость платежной ведомости и собрать вокруг него конкурентный состав.
При этом баскетболист подчеркнул, что отсутствие давления, связанного с контрактом, помогает ему показывать лучшую игру.
«Если я думаю о том, что нужно хорошо играть ради нового контракта, это может сбить с толку. Я показываю свой лучший баскетбол, когда играю с чистой головой», – сказал капитан «Никс».
Летом 2028 года Брансон сможет претендовать на пятилетний контракт на сумму до 417,8 миллиона долларов.
Если у Брансона всё будет хорошо со здоровьем - в игре он спокойно может не проседать ещё лет 7-8 без каких-то проблем, потому что его главные качества никак не связаны с физикой. Там именно навык.