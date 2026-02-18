Джейлен Брансон: «Я пошел на финансовую жертву ради «Никс». Надеюсь, клуб поступит справедливо»

Брансон рассчитывает, что «Никс» учтут его финансовую жертву при новом контракте.

Джейлен Брансон рассчитывает, что «Никс» оценят его финансовую жертву при подписании следующего контракта. В интервью Vanity Fair разыгрывающий напомнил, что пошел на значительные уступки ради команды, и надеется на справедливость в будущем.

«Очевидно, мне хотелось бы, чтобы клуб поступил по отношению ко мне правильно. Я чувствую, что пошел на жертву», – заявил 29-летний разыгрывающий.

Летом 2024 года Брансон подписал четырехлетний контракт на 156 миллионов долларов, отказавшись от гарантированных 269 миллионов, которые получил бы год спустя. Эта скидка в 113 миллионов позволила «Никс» сохранить гибкость платежной ведомости и собрать вокруг него конкурентный состав.

При этом баскетболист подчеркнул, что отсутствие давления, связанного с контрактом, помогает ему показывать лучшую игру.

«Если я думаю о том, что нужно хорошо играть ради нового контракта, это может сбить с толку. Я показываю свой лучший баскетбол, когда играю с чистой головой», – сказал капитан «Никс».

Летом 2028 года Брансон сможет претендовать на пятилетний контракт на сумму до 417,8 миллиона долларов.