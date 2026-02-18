22

Джейлен Брансон: «Я пошел на финансовую жертву ради «Никс». Надеюсь, клуб поступит справедливо»

Брансон рассчитывает, что «Никс» учтут его финансовую жертву при новом контракте.

Джейлен Брансон рассчитывает, что «Никс» оценят его финансовую жертву при подписании следующего контракта. В интервью Vanity Fair разыгрывающий напомнил, что пошел на значительные уступки ради команды, и надеется на справедливость в будущем.

«Очевидно, мне хотелось бы, чтобы клуб поступил по отношению ко мне правильно. Я чувствую, что пошел на жертву», – заявил 29-летний разыгрывающий.

Летом 2024 года Брансон подписал четырехлетний контракт на 156 миллионов долларов, отказавшись от гарантированных 269 миллионов, которые получил бы год спустя. Эта скидка в 113 миллионов позволила «Никс» сохранить гибкость платежной ведомости и собрать вокруг него конкурентный состав.

При этом баскетболист подчеркнул, что отсутствие давления, связанного с контрактом, помогает ему показывать лучшую игру.

«Если я думаю о том, что нужно хорошо играть ради нового контракта, это может сбить с толку. Я показываю свой лучший баскетбол, когда играю с чистой головой», – сказал капитан «Никс».

Летом 2028 года Брансон сможет претендовать на пятилетний контракт на сумму до 417,8 миллиона долларов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Vanity Fair
logoНью-Йорк
logoДжейлен Брансон
logoНБА
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жизнь показывает, что своё надо забирать до конца. Никто не оценит жертвенности, только посчитают слабостью, да и всё
Ответ ID89
Жизнь показывает, что своё надо забирать до конца. Никто не оценит жертвенности, только посчитают слабостью, да и всё
Именно, тем более эта скидка толком и не дала результата здесь и сейчас, никого серьезного не подписали , практически с тем же багажом и зайдут в плей-офф, что и годом ранее …
Ответ ID89
Жизнь показывает, что своё надо забирать до конца. Никто не оценит жертвенности, только посчитают слабостью, да и всё
Не всегда. Вон, Новицки пошел на жертву, потом выиграли чемпионство, а он играл до 40 лет на хорошей зарплате.
Хотелось бы дать ему хороший совет, но на работе заставили чистить снег, не успеваю пока
Ответ mold-cel
Хотелось бы дать ему хороший совет, но на работе заставили чистить снег, не успеваю пока
Подождёт, 113 миллионов деньги немалые
Ответ mold-cel
Хотелось бы дать ему хороший совет, но на работе заставили чистить снег, не успеваю пока
Кстати, ты тоже на работе скажи, что пошел на жертву и надеешься на справедливость в будущем ))
Ага, надейся и жди. В этом бизнесе рассчитывать на какое-то братство - последнее дело
Спойлер: никто не выпишит 31 летнему разыгрывающему с ростом 185 такие деньги
Ответ AEZAKMI228
Спойлер: никто не выпишит 31 летнему разыгрывающему с ростом 185 такие деньги
Подпишут уйма клубов будет в очереди, тут главное здоровье, Карри вон уже 38 и показывает лучший баскет:) возраст сейчас особенно не важен, пик карьеры у великих после 30 + начинается!
В этой новости самое интересное в конце, через 2 года - контакт на 400+, это же цирк, он через 3-4 года будет на уровне Клея…, ни один клуб его не подпишет за такие деньги в здравом уме
Ответ Laker1986
В этой новости самое интересное в конце, через 2 года - контакт на 400+, это же цирк, он через 3-4 года будет на уровне Клея…, ни один клуб его не подпишет за такие деньги в здравом уме
Кресты или ахилл не порвет норм все будет.
Ответ Laker1986
В этой новости самое интересное в конце, через 2 года - контакт на 400+, это же цирк, он через 3-4 года будет на уровне Клея…, ни один клуб его не подпишет за такие деньги в здравом уме
Чтобы хорошему игроку быть на нынешнем уровне Томпсона нужно испытать со здоровьем то, что пережил Томпсон.

Если у Брансона всё будет хорошо со здоровьем - в игре он спокойно может не проседать ещё лет 7-8 без каких-то проблем, потому что его главные качества никак не связаны с физикой. Там именно навык.
Ниче,пару деревьев посадишь и лавэха капнет)
ему могут сказать что это бизнес и ничего личного-по моему это великая фраза
Уже продлили Микала на 40 млн, Таунс супер сезон выдает, чего еще желать то
Так а к чему это сейчас сказано? Перепродлиться на максималку возникло желание? Так вроде бы цель еще не достигнута, ради которой шел на уступки, и гибкость в платежке все еще нужна для повышения шансов на титул. Не стоило тогда и затевать все это, сразу мог забирать весь куш
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Эй Смит о противостоянии «Детройта» и «Никс»: «Есть разница между просто хорошей командой и командой, которая нацелилась именно на тебя»
18 февраля, 06:15
Стивен Эй Смит: «Не думаю, что «Селтикс» справятся с «Пистонс», «Никс» или нынешними «Кавальерс»
18 февраля, 05:55
Джейлен Брансон: «Восточная конференция сильнее, чем люди о ней думают»
17 февраля, 14:45
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
9 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
25 минут назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
36 минут назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
9 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
57 минут назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем