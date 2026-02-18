  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Браун: «Все считали этот сезон переходным, а мы – в пятерке лучших команд НБА. Это действительно большое достижение»
0

Джейлен Браун: «Все считали этот сезон переходным, а мы – в пятерке лучших команд НБА. Это действительно большое достижение»

Форвард «Селтикс» признался, что даже для него успех команды стал сюрпризом.

Джейлен Браун признался, что даже для него стало неожиданностью, насколько успешно «Бостон» выступает в сезоне, который многие заранее окрестили «переходным».

«Я верил, что у нас все будет в порядке, но даже для меня это вроде: «Черт, мы на втором месте – в пятерке лучших команд всей лиги?» Лишь у нескольких команд во всей НБА показатели лучше наших. Мы – команда из топ‑5 лиги с самого начала сезона, хотя все считали, что это будет «переходный год».

Как можно из «переходного года» прыгнуть в топ‑5 Востока? Это большой скачок. Не маленький. Люди хотят это просто проигнорировать, но я не позволю этого делать. Это действительно большое достижение», – заявил форвард «Селтикс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: CelticsBlog.com
logoБостон
logoНБА
logoДжейлен Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг силы НБА: «Детройт» на вершине, «Оклахома» опускается
18 февраля, 10:50
Джейсон Тейтум: «Все еще не принял решение по поводу того, вернусь ли в этом сезоне»
18 февраля, 06:30
Стивен Эй Смит: «Не думаю, что «Селтикс» справятся с «Пистонс», «Никс» или нынешними «Кавальерс»
18 февраля, 05:55
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
9 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
25 минут назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
36 минут назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
9 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
57 минут назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем