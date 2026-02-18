Джейлен Браун: «Все считали этот сезон переходным, а мы – в пятерке лучших команд НБА. Это действительно большое достижение»

Форвард «Селтикс» признался, что даже для него успех команды стал сюрпризом.

Джейлен Браун признался, что даже для него стало неожиданностью, насколько успешно «Бостон » выступает в сезоне, который многие заранее окрестили «переходным».

«Я верил, что у нас все будет в порядке, но даже для меня это вроде: «Черт, мы на втором месте – в пятерке лучших команд всей лиги?» Лишь у нескольких команд во всей НБА показатели лучше наших. Мы – команда из топ‑5 лиги с самого начала сезона, хотя все считали, что это будет «переходный год».

Как можно из «переходного года» прыгнуть в топ‑5 Востока? Это большой скачок. Не маленький. Люди хотят это просто проигнорировать, но я не позволю этого делать. Это действительно большое достижение», – заявил форвард «Селтикс».