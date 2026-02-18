Николо Мелли выбыл на 6–8 недель из-за перелома стопы
Форвард «Фенербахче» Николо Мелли выбыл на длительный срок из-за травмы стопы. Как сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу, у 35-летнего итальянца диагностирован перелом кости стопы – игроку потребуется операция, а восстановление займет от шести до восьми недель.
В текущем сезоне Мелли провел 27 матчей в Евролиге (18 – в старте), набирая в среднем 6,5 очка и 5,5 подбора за 23 минуты на площадке. Он оставался важной частью ротации турецкого клуба как на европейской арене, так и во внутреннем чемпионате.
С учетом сроков реабилитации возвращение Мелли до конца регулярного сезона Евролиги маловероятно.
Один из классных ветеранов Евролиге, потеря для Бахче
потеря потерь . большой с броском и на ногах с маленькими хорошо играет
Да ладно? Фенер теперь, видимо, даже и на плей-инн рассчитывать не сможет?
плюсневая кость, неприятно, проблема в том, что реабилитация долгая (
