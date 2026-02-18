0

Шейн Ларкин вернется на площадку в матче Кубка Турции с «Бахчешехиром»

Шейн Ларкин вернется на паркет спустя три месяца после травмы паха.

Капитан «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин вернется на площадку после более чем трехмесячного перерыва. Клуб официально объявил, что 33-летний защитник примет участие в сегодняшнем матче 1/4 финала Кубка Турции против «Бахчешехира».

Ларкин не играл с 14 ноября, когда получил растяжения паховых связок в матче Евролиги против «Баварии». В начале декабря он перенес операцию и с тех пор находился на реабилитации.

До повреждения Ларкин был одним из лидеров «Эфеса» в Евролиге, набирая в среднем 15,8 очка и 4,5 передачи за 11 матчей при 41,9% реализации из-за дуги. Его возвращение станет серьезным усилением для турецкого клуба в решающей стадии сезона.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Анадолу Эфеса»
logoАнадолу Эфес
Кубок Турции
logoБахчешехир
logoШейн Ларкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» разобрался с «Трабзонспором», «Фенербахче» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
15 февраля, 19:55
«Анадолу Эфес» продлил контракт с Каем Джонсом
15 февраля, 14:05Фото
Евролига. 23+8 Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Црвену Звезду», «Барселона» уступила «Парижу» и другие результаты
12 февраля, 21:43
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
9 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
25 минут назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
36 минут назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
9 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
57 минут назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем