Шейн Ларкин вернется на площадку в матче Кубка Турции с «Бахчешехиром»

Шейн Ларкин вернется на паркет спустя три месяца после травмы паха.

Капитан «Анадолу Эфес » Шейн Ларкин вернется на площадку после более чем трехмесячного перерыва. Клуб официально объявил, что 33-летний защитник примет участие в сегодняшнем матче 1/4 финала Кубка Турции против «Бахчешехира ».

Ларкин не играл с 14 ноября, когда получил растяжения паховых связок в матче Евролиги против «Баварии». В начале декабря он перенес операцию и с тех пор находился на реабилитации.

До повреждения Ларкин был одним из лидеров «Эфеса» в Евролиге, набирая в среднем 15,8 очка и 4,5 передачи за 11 матчей при 41,9% реализации из-за дуги. Его возвращение станет серьезным усилением для турецкого клуба в решающей стадии сезона.