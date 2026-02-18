Джей Би Бикерстафф: «Джейлен Дюрен – один из наиболее честных перед собой людей, с которыми я сталкивался»

Джей Би Бикерстафф прокомментировал прогресс Джейлена Дюрена.

Прорыв центрового «Детройта » Джейлена Дюрена (17,7 + 10,4) в этом сезоне стал одной из главных причин доминирования команды на Востоке.

«Нам нужно было, чтобы он стал более агрессивным. Он это понял и сделал. Обсудили это перед летом. Дали ему понять, что его нацеленность на кольцо сделает команду только лучше.

Он поработал над игрой один на один. У него есть навыки, способности.

Джей Ди – один из наиболее честных перед собой людей, с которыми я сталкивался, с полным пониманием своих слабых и сильных сторон. Он всегда готов смотреть в зеркало. Честен с собой и с тобой. Принимает обратную связь, быстро адаптируется. Потому что не застревает на образах в своей голове. Берет все, что нужно, и использует по назначению. Поэтому он и смог сделать такой большой шаг вперед», – поделился главный тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф .