  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джефф Тиг: «Кон Книппел не должен был показывать таких цифр. Его статистика недостижима для некоторых суперзвезд»
25

Джефф Тиг: «Кон Книппел не должен был показывать таких цифр. Его статистика недостижима для некоторых суперзвезд»

Джефф Тиг видит Кона Книппела лучшим новичком сезона.

Купер Флэгг (1-й номер драфта) и Кон Книппел (4-й) разыгрывают между собой награду Лучшему новичку сезона.

«Купер ФлэггДаллас») проводит феноменальный год, но это связано с большим количеством возможностей. Думаю, сезон Кона Книппела («Шарлотт») лучше, потому что он в команде с несколькими реальными «шутерами» и не должен был показывать таких цифр.

У него 50/40/90%. Для новичка это полное безумие. Всего на 1 очко меньше, чем у Купера. И они играют на победу. Уже в зоне плей-ин, пытаются попасть в плей-офф. Купер об этом даже не думает.

Такие показатели точности – это ненормально для новичка. Они недостижимы для некоторых суперзвезд», – рассудил бывший баскетболист Джефф Тиг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети r/CharlotteHornets
logoКупер Флэгг
logoНБА
logoКон Книппел
logoШарлотт
logoДаллас
logoДжефф Тиг
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Книппел своей уверенностью напоминает Лилларда в его первый год в лиге - зашел в команду как нож в масло, как будто много лет уже играет там. Старый писака Билл Симмонс, кстати, не шутил когда говорил: следите за Книппелом, он будет в олимпийской сборной США в 2028.
Опытный глаз не обманешь - талант и бездарность видит сразу.
При этом у него нет такой свободы как у Флега
Ответ boller_73
При этом у него нет такой свободы как у Флега
Так-то об этом и новость)
Ответ boller_73
При этом у него нет такой свободы как у Флега
у него нет такой ответственности и такого давления, это в первую очередь
100% и вся продвинутая стата говорит, что он должен забирать РОЙ. Но, справедливости ради, Кону надо прокачивать хэндлинг и если там будут значительные улучшения, то он уверенно топ 1-2 на своей позиции будет.
Зная Шарлот это будет самым эффективным сезоном в нба
Супер элитный шутер будет, улучшенная версия Клея
Ответ Дмитрий Пилипенко_1116851339
Супер элитный шутер будет, улучшенная версия Клея
Улучшенная версия Клэя должна хорошо защищаться. Пока что он улучшенная версия Корвера
Ответ Ахилл Кобе Браянта
Улучшенная версия Клэя должна хорошо защищаться. Пока что он улучшенная версия Корвера
Что ты несешь, какой Корвет, тип уже идет в краску в проходах забивает … первый год проводит
Он превзойдёт в истории Карри.
Ответ zdraviy_smisl
Он превзойдёт в истории Карри.
🤣🤣🤣🤣
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг новичков НБА. Купер Флэгг сохранил 1-ю строчку, Максим Рейно ворвался в Топ-5
11 февраля, 15:16
Рейтинг новичков НБА. Флэгг вновь вышел на 1-е место, Дёмин поднялся на 6-ю строчку
4 февраля, 17:03
Купер Флэгг и Кон Книппел в третий раз подряд стали лучшими новичками месяца
3 февраля, 19:21
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
8 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
24 минуты назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
35 минут назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
8 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
56 минут назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем