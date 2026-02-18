Джефф Тиг: «Кон Книппел не должен был показывать таких цифр. Его статистика недостижима для некоторых суперзвезд»

Джефф Тиг видит Кона Книппела лучшим новичком сезона.

Купер Флэгг (1-й номер драфта) и Кон Книппел (4-й) разыгрывают между собой награду Лучшему новичку сезона.

«Купер Флэгг («Даллас ») проводит феноменальный год, но это связано с большим количеством возможностей. Думаю, сезон Кона Книппела («Шарлотт») лучше, потому что он в команде с несколькими реальными «шутерами» и не должен был показывать таких цифр.

У него 50/40/90%. Для новичка это полное безумие. Всего на 1 очко меньше, чем у Купера. И они играют на победу. Уже в зоне плей-ин, пытаются попасть в плей-офф. Купер об этом даже не думает.

Такие показатели точности – это ненормально для новичка. Они недостижимы для некоторых суперзвезд», – рассудил бывший баскетболист Джефф Тиг .