Джефф Тиг: «Кон Книппел не должен был показывать таких цифр. Его статистика недостижима для некоторых суперзвезд»
Джефф Тиг видит Кона Книппела лучшим новичком сезона.
Купер Флэгг (1-й номер драфта) и Кон Книппел (4-й) разыгрывают между собой награду Лучшему новичку сезона.
«Купер Флэгг («Даллас») проводит феноменальный год, но это связано с большим количеством возможностей. Думаю, сезон Кона Книппела («Шарлотт») лучше, потому что он в команде с несколькими реальными «шутерами» и не должен был показывать таких цифр.
У него 50/40/90%. Для новичка это полное безумие. Всего на 1 очко меньше, чем у Купера. И они играют на победу. Уже в зоне плей-ин, пытаются попасть в плей-офф. Купер об этом даже не думает.
Такие показатели точности – это ненормально для новичка. Они недостижимы для некоторых суперзвезд», – рассудил бывший баскетболист Джефф Тиг.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети r/CharlotteHornets
Опытный глаз не обманешь - талант и бездарность видит сразу.