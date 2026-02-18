Джей Би Бикерстафф: «Наши парни не пересекают черту, хотя есть куча поводов»

Джей Би Бикерстафф объяснил закончившийся дисквалификациями инцидент с «Шарлотт».

Перед перерывом на Матч всех звезд «Детройт » и «Шарлотт » устроили драку в очной встрече .

«Наших парней начинают называть драчунами, головорезами. Но я хочу, чтобы люди понимали. Нас хватают, швыряют в каждом матче. Мы играем в контактный баскетбол. Отвечаем взаимностью. Но не пересекаем черту.

Мы влияем на исход матчей своим атлетизмом, жесткой игрой. В каждом матче куча поводов, чтобы ответить.

Это был один из наиболее неприятных моментов, надеюсь, что мы не будем зацикливаться на нем в сезоне на 82 матча.

Наши парни отлично понимают свою идентичность, остаются в заданных рамках. Тут все просто вышло из-под контроля», – заключил главный тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф .