Джей Би Бикерстафф: «Наши парни не пересекают черту, хотя есть куча поводов»
Джей Би Бикерстафф объяснил закончившийся дисквалификациями инцидент с «Шарлотт».
Перед перерывом на Матч всех звезд «Детройт» и «Шарлотт» устроили драку в очной встрече.
«Наших парней начинают называть драчунами, головорезами. Но я хочу, чтобы люди понимали. Нас хватают, швыряют в каждом матче. Мы играем в контактный баскетбол. Отвечаем взаимностью. Но не пересекаем черту.
Мы влияем на исход матчей своим атлетизмом, жесткой игрой. В каждом матче куча поводов, чтобы ответить.
Это был один из наиболее неприятных моментов, надеюсь, что мы не будем зацикливаться на нем в сезоне на 82 матча.
Наши парни отлично понимают свою идентичность, остаются в заданных рамках. Тут все просто вышло из-под контроля», – заключил главный тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
