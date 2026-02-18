0

Джей Би Бикерстафф: «Наши парни не пересекают черту, хотя есть куча поводов»

Джей Би Бикерстафф объяснил закончившийся дисквалификациями инцидент с «Шарлотт».

Перед перерывом на Матч всех звезд «Детройт» и «Шарлотт» устроили драку в очной встрече.

«Наших парней начинают называть драчунами, головорезами. Но я хочу, чтобы люди понимали. Нас хватают, швыряют в каждом матче. Мы играем в контактный баскетбол. Отвечаем взаимностью. Но не пересекаем черту.

Мы влияем на исход матчей своим атлетизмом, жесткой игрой. В каждом матче куча поводов, чтобы ответить.

Это был один из наиболее неприятных моментов, надеюсь, что мы не будем зацикливаться на нем в сезоне на 82 матча.

Наши парни отлично понимают свою идентичность, остаются в заданных рамках. Тут все просто вышло из-под контроля», – заключил главный тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
logoШарлотт
logoНБА
logoДжей Би Бикерстафф
logoДетройт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг силы НБА: «Детройт» на вершине, «Оклахома» опускается
18 февраля, 10:50
Джей Би Бикерстафф: «Не думал, что через 1,5 года после начала работы будем на первом месте»
18 февраля, 06:59
Джей Би Бикерстафф рассказал, как увольнение из «Кливленда» изменило его подход: «Тот месяц без работы дал мне возможность оценить себя»
15 февраля, 21:33
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
8 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
24 минуты назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
35 минут назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
8 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
56 минут назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем