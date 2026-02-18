0

Грэйди Дик: «Пытаюсь встроить элементы игры Реджи Миллера в свою»

Грэйди Дик рассказал о главном влиянии на свой стиль.

В этом сезоне «Торонто» возвращается в зону плей-офф (32-23). Защитник Грэйди Дик проводит свой 3-й год с командой. Баскетболист рассказал о своем стиле и об изменениях в отношении зрителей к коллективу.

«Пока я рос, смотрел очень много записей Реджи Миллера. Особенно обращал внимание на его точку релиза и движение.

Честно говоря, мою технику поставила моя мама. Они отыграла год в Японии, когда женской НБА еще не было, и сильно помогла мне с механикой движений.

Сейчас я стараюсь позаимствовать элементы игры Реджи Миллера и встроить их в свою.

Не могу сказать, что зрители запаздывают с интересом к нам. Просто видео-контент помогает им узнать наши характеры. Если приглядеться, можно увидеть, насколько тесными стали наши связи. Эта «химия» отражается на нашем выступлении на площадке», – рассказал Дик.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Сайт инсайдера Брэндона «Scoop B» Робинсона
