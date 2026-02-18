«Ивестиция в здоровье спортсменов и долгосрочную перспективу». Единая лига ВТБ провела медицинскую конференцию

Единая лига ВТБ решила помочь обмену опытом в области спортивной медицины.

На «ВТБ Арене» прошла медицинская конференция с участием врачей и массажистов баскетбольных клубов.

«Впервые на одной площадке Лиге ВТБ удалось собрать медицинских специалистов клубов, представителей профильных организаций и экспертов, которые ежедневно работают с профессиональными спортсменами и напрямую влияют на их здоровье, восстановление и продолжительность карьеры.

Лига выступила инициатором этой встречи и намерена развивать данный формат дальше.

Главная задача – формировать единую профессиональную среду, обмениваться практиками и вырабатывать общие стандарты работы. Это инвестиция в здоровье спортсменов и в устойчивое развитие баскетбола в долгосрочной перспективе», – рассказала гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Главными докладчиками выступили врач ЦСКА Тимофей Гаев, тренер по профилактике травматизма ЦСКА Димитрис Афтосмидис, врач-консультант сборных команд РФБ Юрий Кожокарь, а также специалист по антидопинговому обеспечению РФБ Алиса Абаева.