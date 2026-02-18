Тайрик Джонс избежал серьезной травмы, но пропустит кубковый матч «Олимпиакоса»
Тайрик Джонс в ближайшее время вернется в состав «Олимпиакоса».
Бигмен «Олимпиакоса» Тайрик Джонс получил травму колена в матче 1/4 кубкового матча против АЕКа. МРТ-обследование не выявило структурных повреждений.
Джонсу диагностировали тендинит.
«Большой» пропустит полуфинальный матч турнира против Марусси, но не должен выбыть на длительный срок.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
