Тайрик Джонс избежал серьезной травмы, но пропустит кубковый матч «Олимпиакоса»

Тайрик Джонс в ближайшее время вернется в состав «Олимпиакоса».

Бигмен «Олимпиакоса » Тайрик Джонс получил травму колена в матче 1/4 кубкового матча против АЕКа. МРТ-обследование не выявило структурных повреждений.

Джонсу диагностировали тендинит.

«Большой» пропустит полуфинальный матч турнира против Марусси , но не должен выбыть на длительный срок.